رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:50 م
التموين
التموين
أسماء منصور
طباعة
في الوقت الحالي يبحث الكثير من المواطنين عن رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد، وتحديث بطاقة التموين، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسجيل طلبات استخراج البطاقات التموينية الجديدة وبدل التالف والفاقد الكترونيًا من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد


وتستعرض معكم الدستور في السطور التالية خطوات إضافة المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين وذلك عبر موقع بوابة مصر الرقمية:

-يجب أولًا الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg
-ثم يتم الضغط علي كلمة خدمات التموين.
-بعدها يفترض بالمواطن الضغط على أيقونة ضم أفراد الأسرة.
-ويتم تسجيل الاسم الكامل لصاحب بطاقة التموين ومحافظته وكافة البيانات الأخرى.
-والخطوة التالية هي الضغط على تسجيل
-ثم كتابة أسماء المواليد الجديدة المراد اضافتها على البطاقة والضغط على كلمة تسجيل.
-بذلك تكون قد تم تنزيل المواليد الجديدة.

جدير بالذكر أنه يشترط إقرار مقدم الطلب بصحة البيانات بمن يقدم الطلب إلكترونيا، وأن يكون أحد أفراد الأسرة من المقيدين في البطاقة رقم التليفون المحمول الخاص به مُسجل على موقع دعم مصر أو على موقع مصر الرقمية.
ومن خلال نفس الموقع أيضا يمكن تحديث بطاقات التموين وإخراج بدل تالف وإستقبال طلبات تغيير بطاقة الزوجة ونقلها من بطاقة أسرتها إلى بطاقة زوجها، وكذلك نقل البطاقات بين المحافظات.

في وقت سابق تردد شائعات تزعم حذف المواطنين من بطاقات التموين ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الشائعات مؤكدة أنه لن يتم حذف أى مواطن من منظومة التموين بسبب الدخل او المعاش، مؤكدة إصدار نحو 568 ألف بطاقة تموين جديدة لصالح الأسر الأكثر احتياجًا، وأنه يتم إضافة المواليد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها أو إضافات جديدة على البطاقات التموينية الحالية بحد أقصى 4 أفراد، حيث أن الدولة تعمل على دعم الفئات المستحقة للدعم و إمدادها بالسلع التموينية.

قد يهمك أيضا..

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين.. إليك التفاصيل



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

«الحفيد».. فيلم فرنسي يوثق جرائم حفيد حسن البنا والإخوان

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-2-2021

الصور

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية