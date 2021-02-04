موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

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-يجب أولًا الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg-ثم يتم الضغط علي كلمة خدمات التموين.-بعدها يفترض بالمواطن الضغط على أيقونة ضم أفراد الأسرة.-ويتم تسجيل الاسم الكامل لصاحب بطاقة التموين ومحافظته وكافة البيانات الأخرى.-والخطوة التالية هي الضغط على تسجيل-ثم كتابة أسماء المواليد الجديدة المراد اضافتها على البطاقة والضغط على كلمة تسجيل.-بذلك تكون قد تم تنزيل المواليد الجديدة.جدير بالذكر أنه يشترط إقرار مقدم الطلب بصحة البيانات بمن يقدم الطلب إلكترونيا، وأن يكون أحد أفراد الأسرة من المقيدين في البطاقة رقم التليفون المحمول الخاص به مُسجل على موقع دعم مصر أو على موقع مصر الرقمية.ومن خلال نفس الموقع أيضا يمكن تحديث بطاقات التموين وإخراج بدل تالف وإستقبال طلبات تغيير بطاقة الزوجة ونقلها من بطاقة أسرتها إلى بطاقة زوجها، وكذلك نقل البطاقات بين المحافظات.في وقت سابق تردد شائعات تزعم حذف المواطنين من بطاقات التموين ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الشائعات مؤكدة أنه لن يتم حذف أى مواطن من منظومة التموين بسبب الدخل او المعاش، مؤكدة إصدار نحو 568 ألف بطاقة تموين جديدة لصالح الأسر الأكثر احتياجًا، وأنه يتم إضافة المواليد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها أو إضافات جديدة على البطاقات التموينية الحالية بحد أقصى 4 أفراد، حيث أن الدولة تعمل على دعم الفئات المستحقة للدعم و إمدادها بالسلع التموينية.