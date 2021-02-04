الحكم على أمين خزنة متهم بالاختلاس من جهة عمله 9 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قضية محاكمة أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاسه مليون وعشرة آلاف من جهة عمله لجلسة 9 مارس للحكم.تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي صقر ووليد المندراوي وأمانة سر ممدوح غريب.الاتهامات المسندة إلى المتهمكشف قرار الإحالة قيام المتهم "طارق.م.ع" بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون وتسعة آلاف واربعمائة وعشرون جنيها بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كامين خزينة للشركة، وذلك حيلة نيته تملكه.استمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد محمد جمعة، محامي بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات، شهد بقيام المتهم حال عمله أمين خزينة بالشركة باختلاس مبلغ وقدره مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وعشرون جنيها، حيث إنه منذ تاريخ انقطاعه عن العمل شكلت لجنة لجرد عهدته "خزينة الشركة" فتبين عجز المبلغ آنف البيان.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال حمدي زكريا، مدير حسابات بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات، شهد أنه ترأس اللجنة المشكلة لفحص عهدة المتهم بموجب القرار الإداري من رئيس الشركة بفحص عهدة المتهم حين توقفه عن العمل.