حي البساتين يوقف عددا من أعمال البناء المخالف

أوقف اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين بمحافظة القاهرة، أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور التاسع بعد الأرضي بشارع النصر المعادي الجديدة، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما أوقف رئيس حي البساتين أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور الثامن بعد الأرضي، بالقطعة 410هـ بمنطقة تقسيم اللاسلكي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما أوقف الحى أعمال بناء مخالف داخل جراج بعمارة رقم 45 شارع الأربعين، وتم إزالة المباني في المهد وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك أعمال تحويل من سكني لتجاري بالعمارة 7 المرحلة الرابعة الحي الإيطالي، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.