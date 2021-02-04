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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى قطر إلى 152898 حالة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 407 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 375 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و32 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 152898 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 15799 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1413949 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 6175 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 249 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 172 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 146474 حالة.

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