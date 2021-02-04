«نسيج واحد».. نائب قبطي يطالب وزير الأوقاف بفرش مسجد ببني سويف

تقدم النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، بشأن فرش المسجد الكبير بقرية بني بخيت بمركز بني سويف بمحافظة بني سويف.وكان عدد من المواطنين بمركز بني سويف، طالبوا النائب بالتدخل لفرش المسجد الكبير بمحافظة بني سويف خلال الأيام الماضية.واستجاب النائب عماد خليل للطلب على الرغم أنه أحد ممثلي كتلة الأقباط تحت قبة البرلمان، ما يؤكد على نسيج مصر الواحد والروح الجديد بالدولة المصرية.ويواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاستماع إلي مشكلات المواطنين في المحافظات المختلفة والاحتكاك المباشر بها تطبيقًا لشعار التنسيقية "سياسية بمفهوم جديد".