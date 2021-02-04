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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاعتماد والرقابة الصحية: جائحة كورونا ليست الأخيرة ومصر تستعد برؤية مختلفة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:10 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، إن جائحة كورونا أثبتت أن جودة النظام الصحي تتطلب نظرة مختلفة من المجتمع والحكومات، وأن الصحة لا تتوقف فقط عند الإصابة بالأمراض ومسؤولية الطبيب والمستشفى لعلاجها، بل تشمل أيضا الوقاية من هذه الأمراض والبناء الصحي السليم للمواطن في مختلف نواحي حياته مما يتطلب أن تكون المنظومة الصحية على قمة أولويات الحكومات وهو ما تداركته مصر من خلال تأسيس منظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدا أهمية الاستثمار في مجال الصحة بدلا من النظر إليها كتكلفة على الدولة وعلى المواطن.

وأضاف إسماعيل فى تصريحات إعلامية لشبكة راديو مونت كارلو الدولية، في إطار الحديث عن النظم الصحية بالدول العربية ومدى نجاحها في التعامل مع أزمة كورونا، وحول تجربة نظام التغطية الصحية الفرنسى، أن نظام التأمين الصحي الفرنسي يعد تجربة غنية جدا لأنه وصل لمرحلة من النضج حيث بدأ تطبيقه منذ أكثر من ٥٠ عام.

وتابع: لذلك حرصنا على التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الفرنسية لنقف على كيفية ضمان الحوكمة الإكلينيكية أثناء تقديم كل هذه الحزمة من الخدمات في منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر لكل المواطنين وكيفية ضمان جودتها مما سيكون له أثر كبير جدا في نجاح هذا المشروع.

وأضاف أن الهيئة نظمت بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية مؤتمرا خلال الأسابيع الماضية بحضور تمثيل فرنسي قوي من مختلف الجهات وأيضا تمثيل دولي من منظمة الصحة العالمية لطرح الرؤى المختلفة من أجل استراتيجية الجودة والسلامة للتأمين الصحي الشامل، وقد أجمعت الأطراف المشاركة على الاستعداد الكامل لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأضاف أن المشروع الوطني يغطي جميع الأمراض ليس فقط مستوى معين من الأمراض، ويشمل جميع مواطنين جمهورية مصر العربية دون تمييز من أي نوع وذلك على مدار 10 سنوات مع ضمان جودة الخدمات الصحية التي يقدمها من خلال المرور ببوابة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كخطوة أولى للانضمام لشبكة المنظومة وهو ما بدأ بالفعل في محافظات المرحلة الأولى.
        
وعن مدى نجاح النظم الصحية في التعامل مع أزمة "كوفيد ١٩"، أوضح إسماعيل أن التغطية الصحية حق إنساني للجميع وأننا نرى جائحة كورونا تنطلق بسرعة شديدة عبر الحدود وتجتاح الجنس البشري ولا تفرق بين أي مواطن وغيره لا غني أو فقير لا صغير او كبير.

وأكد أن النظم الصحية المتطورة لم تكن مستعدة فقط منذ عام مضى لكي يتعاملوا مع الجائحة بل منذ بنائها وهي مشكلة إدراكها الجميع ودروس استفدنا منها خلال الفترة الماضية هناك عوامل داخل بلاد أدت الى انتشار الجائحة أكثر من بلاد أخرى، وهذا يعتبر نوع جديد من التحديات التي تواجهها البشرية، وكوفيد 19 ليس هو الأخير، وليس جديدا حيث واجهنا من قبل جوائح من فيروسات مثل h1n1 وSars وغيرها، لكن هذا الفيروس جاء متحورا بقوى جديدة لكي يهاجم بكل قسوة، والتحدي أمامنا الآن أن نمنع هذا الانتشار بكل الوسائل.

وأضاف أن ذلك يتطلب أن نعي أن مرحلة دخول المستشفى والوصول لغرفة الطوارئ او غرفة العناية المركزة مرحلة متأخرة وان هناك مراحل وخطوات سابقة لذلك تتعلق بالوقاية ونظرة المجتمع إلى مفهوم الصحة وثقافة التكافل، فالصحة لها محددات والنظام الصحي الجيد يجب أن يعمل على بناء الصحة السليمة والوقاية من الأمراض وهو التعريف اللي عرفته الصحة العالمية من اكتر من 40 سنة مما يتطلب ممارسات صحية لرفع مناعة الجسم وحمايته من العوامل البيئية التي تؤثر عليه بطريقة سلبية فهناك مسئولية للفرد تجاه المجتمع والعكس.

وتابع: هناك نظم صحية في المنطقة العربية تفوقت على نظم غربية وتعاملت مع الأزمة بحرفية يشهد لها لأنها استثمرت في البنية الأساسية للنظام الصحي، لافتا إلى أن التحدي لا يزال كبيرا والأزمة جعلتنا ننظر بطريقة مختلفة وهي ليست بالأخيرة، لذلك علينا أن نستعد لما هو قادم والتأمين الصحي الشامل يضمن ذلك لإنه يحرص على الاستثمار في الصحة بنظام قوي يضع جودة الخدمة المقدمة وتنظيمها وفقا لضوابط ومعايير على قمة أولوياته.

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