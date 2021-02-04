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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إلغاء زفافها.. القصة الكاملة لبكاء الإعلامية سالي عبد السلام

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:10 م
الإعلامية سالي عبد
الإعلامية سالي عبد السلام
سمر عبدالله
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تصدرت الإعلامية سالي عبد السلام، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، بعدما ظهرت في برنامجها الذي تقدمه على شاشة التليفزيون المصري "قصة حقيقية"، لتخبر الجميع أنها قبل الظهور على الهواء كانت في حالة بكاء هستيرى، وتعاطف معها رواد السوشيال ميديا الذين سارعوا بالبحث عن سبب بكائها.

وقالت سالي عبد السلام خلال برنامجها: "أنا جيت معظم الحلقات وأنا معيطة، ومش مكسوفة إني أقول كده، أهلي بيستنوا مني إني أكون قوية، لكن اللي حصل المرة دي إني مضايقة قوي، مش هقول إن اختياراتي غلط، لأني مش بختار أصلا، أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وأنا مخترتش عادي، أنه شخص مناسب، أنا بختار السكينة والمودة والرحمة، مش زي ما الناس بيقولوا إني مش عاجبني العجب بسمعها كتير".

وأضافت سالي: "أيوه كنت باجي التصوير كتير جدا معيطة وبالذات الشهر ده، عشان كنت ممنية نفسي إني هيتكتب كتابي وأتجوز، بس الموضوع ممشيش ومحصلش نصيب، لأن أغلبية اللي بنعرفهم مبقوش قد المسؤولية ومبقوش رجالة ومبقوش يستاهلوا، مذيع الاجتماع برضوا ملهوش حصانة إنه يحكى ويتكلم".

واستطردت: "الحمد لله يا رب، يمكن أخدت مني حاجات كتير أوي بعد ما كنت منيت نفسي ومتوقعتش أنها هتتاخد مني وفي الوقت ده، الفترة دي كل ما أكلم حد أعيط ويصعب عليّا نفسي، بس أنت عوضتني يا الله".



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