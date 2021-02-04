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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار عاجل من وزير النقل خلال جولة تفقدية بمحافظات الدلتا

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:07 م
جريدة الدستور
علا غزال
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تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بعدد من محافظات الدلتا والوجه البحري، بدأها بتفقد أعمال التطوير والتوسعة لطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، حيث اطلع على اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري الشموت الذي يشمل إنشاء كوبري جديد باتجاه القاهرة ورفع كفاءة الكوبري الحالي باتجاه الإسكندرية.

كما تابع وزير النقل، أعمال تنفيذ كوبري أجهور الرمل وكوبري عرب الرمل العلوي بطول 1500م وعرض 12 مترًا، والذي تبلغ تكلفته 180 مليون جنيه، وكذلك أعمال تنفيذ كوبري «طوخ - طنبشا» الذي يبلغ طوله 800 متر، وتكلفته 173.6 مليون جنيه والذي بلغت نسبة تنفيذه الكلية 99.5%، ومن المقرر الانتهاء من اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100%، وجارٍ العمل في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة بنسبة تنفيذ بلغت 99%، وتم تشغيله تجريبيا لحركة المرور بدءًا من اليوم، تسهيلًا على المواطنين، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذه الى جانب الانتهاء من تنفيذ كوبري الشموت نهاية الأسبوع المقبل.

هذا وتابع الوزير خلال الجولة أعمال تطوير عدد من قطاعات الطريق شملت المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم، وأعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول 22 كم، وأكد على عدم نقل حركة المرور إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، وضرروة ـن تتم كافة الاعمال على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل توسعة الطريق من شبرا حتى الإسكندرية، ليصبح أربع حارات بكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وتوجه الوزير لمتابعة المرحلة أولى من انشاء الطريق المزدوج دفرة السنطة زفتى (مرحلة أولى)، في المسافة من دفرة حتى السنطة بطول 11 كم وعرض 11.25 متر بعدد 3 حارات لكل اتجاه وتنفيذ عدد 4 كباري، وذلك بتكلفة اجمالية 380 مليون جنيه، وطالب الوزير بتكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع المهم الذي سيسهم الطريق في الربط بين محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والإسكندرية.

كما أصدر الوزير خلال جولته قرارًا بسرعة تصميم والبدء في إنشاء كوبري علوي بالطريق يربط بين قريتي الجعفرية وكفر سالم النحال، لخدمة أهالي القريتين وتسهيل حركة تنقلهم.

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