هيئة نظافة القاهرة تنهي إصلاح 17 معدة ثقيلة في ورشها

واصلت هيئة نظافة القاهرة، أعمال تطوير معداتها بالورش كتخصص تقوم به الهيئة، تنفيذا لتعليمات اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، ووتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.وأعلن رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، عن تصليح 17 معدة ثقيلة بورش الهيئة دون تحميل خزينة الدولة أموالا إضافية، وأضاف في تصريحات له ان المعدات كانت مرفوعة بجراجات الهيئة، وتم تصليحها من مهندسي وعمال ورش هيئة نظافة القاهرة.وأوضح "الشرشابي"، أن المعدات وفرت الكثير بدلا من شرائها نظرا لاحتياج هيئة نظافة القاهرة للمعدات، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل المعدات لتخدم الهيئة، وتساعد على رفع كفاءة مستوى النظافة بالهيئة.تأتي الاعمال تنفيذا لتوجيهات المحافظ القاهرة، بمراجعة المعدات الثقيلة وتصليح ما يمكن إصلاحه حسب خطة عمل محافظة القاهرة