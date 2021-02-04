«الصحة الفلسطينية»: 8 وفيات و661 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 8 وفيات، و661 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و419 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وصرحت الكيلة- في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت إلى وجود 55 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 20 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.