«شاومينج» يحقق 35 ألف جنيه في أول ليلة عرض

حقق فيلم «شاومينج» إيرادات بلغت 35 ألف جنيه، في أول ليلة عرض وذلك بعد طرحه بدور العرض السينمائي ليلة أمس.و فيلم "شاومينج"، يتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة في إطار كوميدي ساخر، ويشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم صلاح عبد الله، ونشوى مصطفى، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة،وحامد الشراب، وتونى ماهر، وأحمد سلطان، وسارة درزاوي، وطاهر أبو ليلة، وياسر الطوبجي، ويوسف حسام، ومحمود فارس،ويوسف وليد يوسف، ومحمد حسني، وسعاد القاضي.