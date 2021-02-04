بدء تقييم المتقدمين للوظائف بمياه مطروح

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بقيادة الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لجنة التقييم الخاصة بمسابقة التعيين للمهندسين والكيميائين وفنيي التحلية.وأوضح الدكتور مهندس ابراهيم خالد أن أعمال التقييم تستمر لمدة 3 ايام بداية من اليوم الخميس وحتى السبت 6 فبراير الجاري وذلك لتقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين وكيميائين وفنيين تحلية شفويا وذلك بعد اجتياز المتقدمين الاختبارات التحريرية بنسبة نجاح 70 %.وأضاف أن الشركة قد أعلنت عن حاجتها الي عمالة في نوفمبر 2019 عن طريق موقعها الالكتروني وصفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعيكما تم الإعلان عن الشروط العامة لشغل الوظائف والمؤهلات المطلوبة.وأكد علي أن قامت الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واتباع كافة تعليمات الوقاية من أعمال تعقيم والالتزام بإرتداء الأقنعة الواقية وعملية قياس الحراره لكافة المتقدمين.