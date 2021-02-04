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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تقييم المتقدمين للوظائف بمياه مطروح

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:01 م
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
ياسمين شعيب
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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بقيادة الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لجنة التقييم الخاصة بمسابقة التعيين للمهندسين والكيميائين وفنيي التحلية.

وأوضح الدكتور مهندس ابراهيم خالد أن أعمال التقييم تستمر لمدة 3 ايام بداية من اليوم الخميس وحتى السبت 6 فبراير الجاري وذلك لتقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين وكيميائين وفنيين تحلية شفويا وذلك بعد اجتياز المتقدمين الاختبارات التحريرية بنسبة نجاح 70 %.

وأضاف أن الشركة قد أعلنت عن حاجتها الي عمالة في نوفمبر 2019 عن طريق موقعها الالكتروني وصفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي

كما تم الإعلان عن الشروط العامة لشغل الوظائف والمؤهلات المطلوبة.

وأكد علي أن قامت الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واتباع كافة تعليمات الوقاية من أعمال تعقيم والالتزام بإرتداء الأقنعة الواقية وعملية قياس الحراره لكافة المتقدمين.

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