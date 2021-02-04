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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تتسلم الدواجن من عنابر صغار المربين مباشرة

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:27 م
الدواجن
الدواجن
عبدالناصرمحمد
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كشف مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن المنتخب أن أعضاء الاتحاد جميعا لديهم عزم راسخ على دعم صغار المنتجين، من خلال تفعيل بنود بروتوكول البيع إلى وزارة التموين بسعر التكلفة، من عنابرهم مباشرة، وليس من عنابر الشركات الكبرى.

وقال المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، في تصريحات صحفية، إن هامش الربح تحدده لجنة تابعة للاتحاد ستكشف يوميا تكاليف إنتاج الكيلو اللاحم من الدواجن، "وسوف تُغطى الربحية العادلة لصغار المربين من حساب تعويضات المضارين"، لدى وزارة الزراعة.

من جهته، أكد الدكتور مجدي حسن نائب رئيس الاتحاد، أن وزير الزراعة، السيد القصير، يتفهم جيدا تحديات صناعة الدواجن، لافتا إلى أن الوزير يؤمن إيمانًا راسخا بأن النهوض بها يبدأ من حماية صغار المربين.

وأضاف أن القصير وعد ببحث آليات تنفيذ البروتوكول الموقع سابقا بين الاتحاد و"التموين" لصالح صغار المربين، وليس كما ورد في الاتفاقية التي لم تحقق جدواها بسبب المسئوليات الجسام الواقعة على الشركات الكبرى.

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن المهندس محمود العناني أخذ على عاتقه منذ عدة سنوات مسئولية رفع مقدرات صغار المربين، من خلال دمجهم تحت مظلة الاتحاد أولا، ثم إفادتهم من مبادرة البنك المركزي المصري لتطوير عنابرهم، بفائدة بسيطة.

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