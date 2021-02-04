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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 7 في «فض اعتصام رابعة» لـ 6 مارس

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:58 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة" لجلسة 6 مارس للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق،مساعد وزير الداخلية، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة، وقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة تم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور، ونفاذا للإذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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