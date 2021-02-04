«بيطري الشرقية»: حملة التحصين ضد «القلاعية» و«الوادي المتصدع» تبدأ 6 فبراير

أعلن الدكتور بركــــات محمد على مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، عن اكتمال إستعدادات المديرية لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2021 والتي ستبدأ السبت القادم 6 فبراير 2021 بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة تنقسم إلي 3 لجان من المديرية و34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات و143 لجنة من الوحدات البيطرية.وأشار مدير مديرية الطب البيطري إكتمال استعدادات الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من الكوادر والأدوات والآلات وتم الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية..وتيسيرًا على المواطنين والمربين، أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت )