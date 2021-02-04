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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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شهدت محافظات اضطرابات شديدة في الطقس في الساعات الماضية، فما بين الأجواء الحارة تارة والباردة تارة أخرى، يزداد تقلب الطقس وتزداد معه نصائح هيئة الأرصاد الجوية بضرورة توخي المواطنين الحذر وعدم تخفيف ملابسهم منعًا لإصابتهم بنزلات برد، في الوقت الذي تنتشر فيه الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة من 5 إلى 6 درجات على معظم الأنحاء في الجمهورية، مضيفًا أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برعد تصل حد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة، تحديدًا في مناطق: "شلاتين ـ مرسى علم ـ القصير ـ الغردقة ـ رأس غارب ـ الزعفرانة ـ الطور ـ السويس ـ شرم الشيخ ـ وسانت كاترين"، مؤكدًا أن هذه الأمطار قد تمتد إلى محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد، محذرًا المواطنين من احتمالية سقوط أمطار في القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، لـ"الدستور"، أن طقس غد الجمعة سيشهد أمطارًا متوسطة رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء، ومنطقة خليج السويس، وأمطار غزيرة على محافظات السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وجنوب البلاد، مؤكدًا سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأشار "شاهين" إلى أن طقس السبت سيشهد شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وشمال الصعيد، وأمطارًا خفيفة لمتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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