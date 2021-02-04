نبيل عيسى ينضم لـ«الجريمة» مع أحمد عز

تعاقد الفنان نبيل عيسى على بطولة فيلم "الجريمة"، الذي من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، وعرضه خلال العام الحالي.والفيلم من إخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومن بطولة أحمد عز، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وعدد كبير من النجوم.على صعيد آخر، انضم نبيل عيسى لأبطال مسلسل "قصر النيل"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وصلاح عبدالله، وصبري فواز، وأحمد مجدي، من تأليف محمد سليمان عبدالملك، ومن إنتاج I productions، وإخراج خالد مرعي.