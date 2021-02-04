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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف مومياء مصرية قديمة محنطة بطريقة جديدة

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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أبلغت الدكتورة كارين سوادا من جامعة ماكواري في استراليا عن اكتشاف درع طيني نادر يحتوي على مومياء بالغة مغلفة بالكتان، حيث تم نقلها إلى متحف تشاو تشاك وينج في سيدني.

واشترى السير تشارلز نيكولسون الجثة المحنطة، والتابوت المغطى، ولوح المومياء كمجموعة واحدة مع بعضها البعض أثناء رحلة إلى مصر عام 1856-7، قبل التبرع بها لجامعة سيدني بعد فترة وجيزة.

ووفقا لعلماء الاثار فإن النقش الموجود على التابوت يرجح أن تعود المومياء لأنثى، كما تظهر النقوش أن المومياء تعود لأكثر من 1300 قبل الميلاد.

ووفقا لما نقلته صحيفة إكسبرس البريطانية، فان الفحص التصوير المقطعي المحوسب على المومياء وباستخدام التكنولوجيا الحديثة لتصوير لأسنان والهيكل العظمي، خلص علماء الأثار إلى أن الشخص المحنط كان شابًا بالغًا في منتصف العمر، فيما لم تكشف فحوصات الجسم عن الأعضاء التناسلية الخارجية، كما تمت إزالة الأعضاء التناسلية الداخلية أثناء عملية التحنيط.

ووفقا للصحيفة البريطانية فإن أكثر ما يذهل حول هذه المومياء أنها مغلفة بطبقة من الطين المعالج، ثم الكتان وهو أمر جديد كليا بالنسبة لفن التحنيط المصري.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن التحليل المبدئي لأغلفة الكتان التي تم تغليف المومياء بها تشير إلى أن الشخص المحنط يعود لأواخر المملكة الحديثة - حوالي 1200 إلى 1113 قبل الميلاد.

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