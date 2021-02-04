محافظ مطروح يتابع أعمال تمهيد وتسوية الشوارع الترابية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال تمهيد وتسوية الشوارع الترابية بمنطقة شارع الإمام مالك بداية من علم الروم فى اتجاه الكيلو 7 وصولا إلى منطقة عمارات المطلقات.وأوضح محافظ مطروح أنه يتم تمهيد الطرق والشارع الجانبية والعرضية بنحو 7 كم للتيسير على حركة وسائل المواصلات والمواطنين، خاصة مع موسم الشتاء، وتيسير دخول سيارات الخدمات العاجلة كالإسعاف والنجدة وسيارات الخدمات كاسطوانات الغاز إلى المنطقة.وأكد أن ذلك فى إطار جهود محافظة مطروح لوصول الخدمات إلى جميع المناطق وتحسين الخدمات للمواطنين.