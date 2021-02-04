العبسي تثمن دعوة الرئيس للسلام العالمي وتطالب بدعم الأطفال وتحفيزهم

دعت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، مؤسسات الدول والمجتمع المدني وكل امرأة على وجه الأرض إلى دعم الأطفال لتحفيزهم على التفكير النقدي.وطالبت العبسي، في بيان لها، اليوم، بضرورة ثقل الأطفال بمهارات إدارة الغضب، والحماية والدعم عن طريق فن الحكي والغناء والرسم والألعاب التنشيطية.كما شددت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، على ضرورة رسم صورة ذهنية حقيقية للتسامح والسلام في رسالات الأديان السماوية.وأشادت العبسي، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مبادرة الأخوة الإنسانية لافتة إلى أنها تحقق السلام والتعايش بين جميع الأطياف والأديان في العالم دون عنف أو كراهية.واعتبرت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة، رسالة سلام للعالم للتخلص من أوجاعه وتضميد جراحه.