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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يفتتحه السيسي يونيو المقبل.. وزير النقل يتفقد طريق دسوق المزدوج بكفرالشيخ

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:46 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، منذ قليل، استعدادًا لتفقد طريق كفرالشيخ دسوق المزدوج، والذي يجري العمل بالمرحلة الأولى منه، على أن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي يونيو المقبل بتكلفة إجمالية مليار و26 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه جارٍ العمل في المرحلة الأولى من الطريق المزدوج بطول 10 كيلومترات، وتتضمن الأعمال 12 كوبري علويًا بالإضافة إلى استكمال كوبري قائم، و9 أنفاق، بتكلفة مليار و26 مليونًا و898 ألف جنيه، ونسبة تنفيذ المشروع 60%.

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