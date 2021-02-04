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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعدام 31 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:51 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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نظمت لجنة الرقابة على المطاعم والمحلات برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بمشاركة الطب البيطري والصحة وشرطة المرافق، ومديرية التموين والقوى العاملة، والحماية المدنية، وإدارة التراخيص بمجلس مدينة مرسى مطروح، وإدارة البيئة حملة تفتيشية على عدد من المطاعم والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح لمتابعة المعروض والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي.

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة ما بين شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم النظافة وتحرير 7 إنذارات لمخالفات ترخيص عمل وتأمينات اجتماعية بالإضافة إلى إعدام 31 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك استمرارا لمتابعة توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري وإحكام الرقابة على المطاعم ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والمأكولات والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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