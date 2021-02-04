منسق «حياة كريمة» بالمنوفية: نستمع لطلبات المواطنين باستمرار

قال محمد ربيع، منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إن المؤسسة قامت بعمل حوار مجتمعي في جميع قرى المحافظة المستهدف تطويرها من خلال مبادرة حياة كريمة.وأكد ربيع، في تصريحات لـ«الدستور»، أن ذلك الحوار المجتمعي شهد تمثيل ممثلي الأزهر والوعظ ورجال الدين المسيحي، كما التقى أعضاء المؤسسة بمدير ثقافة المنوفية للتجهيز لخطة ثقافية كبيرة يتم تنفيذها من خلال المبادرة، بالإضافة إلى استقبال قائد المنطقة العسكرية المركزية ومدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في زيارة لمحافظة المنوفية لمعاينة المشاريع التي يعد لتنفيذها بالمحافظة بحضور محافظ المنوفية.وأضاف «ربيع»، أن مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية تقوم بزيارات ميدانية للوحدات المحلية التي تم تضمينها بالمبادرة، وتلتقي بأهالي القرى لتلقي طلباتهم وتجميعها لدراستها، وأيضا لنشر الوعي المجتمعي فيما يخص مبادرة حياة كريمة وتحقيق التواصل المجتمعي مع جميع المواطنين لسماع متطلباتهم بصورة مستمرة، كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي.