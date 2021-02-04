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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين يؤكد رفضه المطلق أسلوب ضغط أمريكا بالعقوبات

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:06 م
جريدة الدستور
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أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف رفض الكرملين بشكل مطلق ضغط العقوبات من جانب الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وسائل إعلان روسية: "نرى باستمرار ردود فعل من جانب المشرعين الأمريكيين حول العقوبات.. ونعتبر مثل هذه الأساليب غير مقبولة تمامًا بشكل عام في العلاقات الثنائية".

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسئولين روس بسبب قضية المعارض أليكسي نافالني.

وفيما يتعلق باحتمال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، قال بيسكوف: "إن الرئيس الروسي لا يخطط للقاء رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى موسكو".

وأضاف: "من غير المقررعقد لقاء بين بوتين وبوريل، فالسيد بوريل سيتباحث مع وزير الخارجية، سيرجي لافروف، وستجرى المفاوضات معه".

يُذكر أن جوزيب بوريل سيصل إلى العاصمة الروسية لمناقشة مسألة المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي قضت محكمة بموسكو عليه مؤخرا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وكانت مدن روسية عدة قد شهدت مظاهرات احتجاجية على مدار الأيام الماضية تطالب بإطلاق سراح المعارض الروسي.

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