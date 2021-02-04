محافظ جنوب سيناء: لا خسائر مادية أو بشرية جراء سقوط الأمطار

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن السيول التي تعرضت لها بعض المناطق بمحافظة جنوب سيناء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، كانت خفيفة، ولم تتلقى غرفة العمليات أي إخطار يفيد حدوث خسائر مادية أو بشرية.وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى تشكيل لجان تضم متخصصين من كل الجهات المعنية، للمرور على المناطق التي ضربتها السيول، وتحديد الخسائر على أرض الواقع.وقال المحافظ، إنه جرى الدفع بكافة المعدات الثقيلة، لرفع اطمائات السيول من على الطرق، وتمهيدها أمام حركة المرور.وقال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل عدد من اللجان، لإجراء جولة تفقدية للمواقع التي تعرضت للسيول، بهدف تحديد كمية المياه المحتجزة داخل السدود والبحيرات الصناعية.وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح له اليوم الخميس، أن سيول خفيفة ضربت منطقة وادي فيران وشرم الشيخ، وسارت هذه السيول في المجرى الطبيعي المخصص لها، دون أن تترك أي خسائر مادية أو بشرية.وأكد أن مدن سانت كاترين والطور، ودهب وطابا تعرضوا لسقوط الأمطار تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة، ولم تستمر سوى دقائق معدودة، وجرى تخزين مياه الأمطار بمدينة طابا في البحيرة رقم"1" الجاري تنفيذها.وأعلن مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول، بتكلفة تتعدى 845 مليون جنيه بمدن رأس سدر، وأبورديس وطور سيناء، وطابا، ومنطقة الترابين بمدينة نويبع، وبلغت نسبة التنفيذ بهم نحو 75%.