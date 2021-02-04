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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«دمغ المصوغات» تضبط 1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:49 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نظمت مصلحة دمغ المصوغات والموازين 5 جولات تفتيشية على محلات الصاغة، وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 9 موازين مخالفة، و1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج.

كما حررت مصلحة دمغ المصوغات والموازين 5 محاضر لمحطات وقود، وميزان بسكول، و3 محاضر موازين تجارية أفراد، و21 محضر موازين ماركت ومخابز،، و8 محاضر موازين خاصة.

وقد تم تحويل الأمر إلى الجهات القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم.

وأكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين أنها مستمرة في تكثيف الحملات على محلات الصاغة وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية أيضا، بناء على تعليمات وزير التموين، والذي أكد أنه لن يتهاون في الغش التجاري أو الغش في الموازين أو ببيع أي سلعة مجهولة المصدر.

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