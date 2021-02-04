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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس سريلانكا: اتخاذ إجراءات بعد التحقيق في تفجيرات عيد الفصح

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعهد رئيس سريلانكا، جوتابايا راجاباكسا، اليوم الخميس، باتخاذ إجراء ضد جميع المسئولين عن تفجيرات عيد الفصح التي وقعت قبل عامين، والتي خلفت أكثر من 270 قتيلا، وضد أولئك الذين فشلوا في منع الهجمات.

وأعلن راجاباكسا، في خطاب موجه للأمة بمناسبة عيد الاستقلال، أنه سوف ينفذ بالكامل توصيات اللجنة الرئاسية التي حققت في حادث تفجيرات عيد الفصح، وسلمت تقريرها هذا الأسبوع.

وقال راجاباكسا: «سيتم اتخاذ إجراء ضد جميع الأطراف المتورطة في هذه المأساة، لن نسمح للمسئولين عن التخطيط لهذه المأساة، وإتاحة تنفيذها بالإفلات من العدالة».

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