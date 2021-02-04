حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة بوسط سيناء

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، إزالة مبني مخالف في قرية القسيمة بوسط سيناء، وذلك لفرض هيبة الدولة ومنع البناء العشوائي غير المنظم.وقال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه خلال المرور على قرية القسيمة بوسط سيناء، وجد المواطن «صبحي. م. ح. م» يقوم بالبناء بدون تراخيص.وأضاف «عفش» أنه تمت إزالة المبنى على الفور، والتنبيه على المواطن بعدم إقامة أي مبان إلا بعد الحضور إلى مجلس المدينة والحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة الهندسية.