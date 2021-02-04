بعد تدخل الرئيس.. محمود سمير يخسر 111 كيلو من وزنه خلال 5 أشهر

أعلن الدكتور خالد جودت رئيس قسم جراحات السمنة المفرطة كلية طب جامعة عين شمس، خسارة المريض محمود سمير 111 كيلو جرام من وزنه خلال خمسة شهور من تاريخ إجراء جراحة ناجحة لتحويل المعدة بعد أن بلغ وزنه 270 كيلو جرام وعجز تماما عن الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعى، مما دعاه لإطلاق استغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتخليصه من السمنة التي تسببت في توقف حياته العملية والاجتماعية تماما.وبالفعل استجاب رئيس الجمهورية لطلبة، وكلف وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لإجراء الجراحة على نفقة الدولة لمساعدة المريض، فيما قامت وزيرة الصحة والسكان بتكليف الدكتور خالد جودت لإجراء جراحة تحويل المعدة بالمنظار والتي تمت بالفعل بنجاح، حيث تمكن المريض محمود بالفعل من الحركة من جديد.