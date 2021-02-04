نائبة بحرينية تدين ممارسات قطر إزاء البحارة: لا مسؤولة ومستنكرة

استنكرت النائبة البحرينية سوسن كمال، الممارسات القطرية الأخيرة إزاء البحارة البحرينيين في المياه الإقليمية الخليجية واعتقالهم ومصادرة سفنهم، واصفة إياها بأنها تصرفات "لا مسؤولة ومستنكرة"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الأيام" البحرينية.وقالت كمال، إن هذه الممارسات تستهدف مواطنين يبحثون في البحر عن قوتهم ومصدر رزقهم، معبرة عن بالغ أسفها للنهج الذي تنتهجه الدوحة مع مواطني مملكة البحرين وما تقوم به من الإمعان في احتجازهم، وما تسببه لهم من معاناة غير إنسانية حاطة بالكرامة وحقوق الإنسان، بما يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.وأضافت: "إننا لا نرى مبررًا مقنعًا للتضييق على المواطنين البحرينيين من قبل السلطات القطرية وتعريض سلامتهم للخطر، فلماذا تجبر القوارب البحرينية على دخول المياه الإقليمية المجاورة، ثم تصادر ويواجه البحارة تصرفات مهينة خلال عملية الاقتياد والاتهام والإدانة والاحتجاز؟".ودعت كمال، السلطات القطرية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات تترجم مخرجات قمة العلا بالمسارعة إلى طي الملفات العالقة، والتوقف فورًا عن التضييق على المواطنين البحرينيين وتعريض سلامتهم للخطر، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالقوانين الدولية وحسن الجوار، ورد الجميل لمملكة البحرين التي التزمت بالتوقيع على بيان قمة العلا وأقرت مخرجاتها.وفي الوقت ذاته، ثمنت النائبة البحرينية، الجهود الدبلوماسية للمملكة برعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تكللت بإطلاق سراح المواطنين المحتجزين في قطر.وقالت: "إن هذا الافراج نتيجة للحكمة الدبلوماسية البحرينية بقيادة جلالته، حيث يؤكد هذا الموقف أن المواطن البحريني في صلب اهتمام القيادة الرشيدة، وما يمس المواطن يمس المملكة دون شك".وشددت كمال، على أن مملكة البحرين وجهت دعوة إلى السلطات القطرية لبحث الملفات العالقة بين البلدين، مشيرة إلى ضرورة أن "يبدي المعنيون في قطر بوادر المصالحة الجارية بعد بيان قمة العلا في المملكة العربية السعودية، بما فيه مصلحة الجميع".وتأتي تصريحات النائبة البحرينية، بعد شهر واحد من إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين"، حيث وقعت أطراف الأزمة، "اتفاق العُلا" خلال أعمال القمة الخليجية الـ41 التي عُقدت في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي.وفي ديسمبر الماضي، أعلنت قطر توقيف طرادًا بحرينيًا في منطقة "فشت الديبل" على متنها 3 بحارة أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية.وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيانها آنذاك، أنها أحالت الأفراد الـ3 للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.وجاء الإجراء القطري آنذاك بعد أقل من شهر واحد، على وقوع حادثة مماثلة في نوفمبر 2020، حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم 26 نوفمبر، أن حرس السواحل القطري أوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني.وأثارت الاجراءات القطرية إزاء البحارة البحرينيين، غضب السلطات البحرينية، مؤكدة أنها ستتخذ ما تراه مناسبًا من خطوات لحماية المواطنين والثروات الوطنية، والمياه الإقليمية.