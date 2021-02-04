بولندا تسجل 6496 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 6 آلاف و496 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و533 ألفا و511 حالة.وذكرت الوزارة حسبما ذكر "راديو بولندا" أنه تم تسجيل 444 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 38 ألفا و344 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و288 ألفا و163 شخصا، وذلك بعدما تعافى 4 آلاف و465 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.