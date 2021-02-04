محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية الثقافة والفنون في التصدي للأفكار المتطرفة

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم بزيارة تفقدية لقصر ثقافة العريش الجارى إحلاله وتجديده تمهيدًا لافتتاحه.وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالقصر تمهيدا لافتتاحه واستئناف دوره الثقافي، ولإعادة محافظة شمال سيناء على خريطة المهرجانات الفنية والثقافية وتنفيذ الفعاليات المتنوعة على أرض المحافظة.وشدد على أهمية الثقافة والفنون فى تطور المجتمع وبناء الإنسان والتصدى للأفكار المتطرفة، إلى جانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره، رافق المحافظ فى الزيارة ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، وكان فى استقباله أشرف المشرحانى مدير فرع ثقافة شمال سيناء وعدد من العاملين.ومما يذكر أن قصر ثقافة العريش على مساحة 2500 مترا مربعا ويضم 3 طوابق، ويحتوى على مسرح كبير وقاعات فنون تشكيلية وقاعات للأنشطة الفنية المختلفة وقاعات لاستقبال كبار الزوار ونادى للمرأة ومكاتب ادارية الى جانب مكتبة يتم دعمها بالكتب والاصدارات المختلفة لوزارة الثقافة وتحديث الكتب الموجودة بها.