«قبل الأربعين» يحقق 77 ألف جنيه في أول ليلة عرض

حقق فيلم «قبل الأربعين»، إيرادات بلغت 77 ألف جنيه وذلك عقب طرحه أمس الأربعاء، لينضم لقائمة الأفلام المتنافسة ضمن ماراثون أفلام منتصف العام.و الفيلم تدور أحداثه في حالة من الإثارة، والتشويق، والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وتم تصويره على مدار شهرين في أماكن متفرقة واستوديوهات مختلفة ما بين القاهرة والجيزة، وتم الاستقرار على موعد طرحه بدور العرض السينمائية، ليكون في موسم رأس السنة الجديدة 2021.ويشارك في بطولة الفيلم داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي ‏رزق وجميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، أحمد حلاوة، أحمد جمال سعيد، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام وتدور أحداثه من قصة حقيقية، في إطار من الرعب والتشويق، ويعرض بتصنيف عمري +16 للكبار فقط، نظرًا لاحتوائه على مشاهد قتل ودماء.