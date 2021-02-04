نسرين طافش تبهر جمهورها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة أنيقة ومميزة.وعلى الصعيد المهني، أكدت الفنانة نسرين طافش أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.والمسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري.