الإمارات تسجل 3249 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الخميس تسجيل 3 آلاف 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإ أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الخميس تسجيل 3 آلاف 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 316 ألفا و875 إصابة.وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية وام أنه تم تسجيل وفاة 10 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 888 حالة.وأضافت أنه تم تسجيل شفاء 3 آلاف و904 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 293 ألفا و180 حالة.