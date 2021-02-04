إثيوبيا: سنعمل على الخيارات التي تناسبنا في قضية الحدود مع السودان

قال سفير أديس أبابا في الخرطوم "بيتال أميرو" اليوم الخميس، إن إثيوبيا ستعمل على الخيارات التي تناسبها في حال عدم استجابة السودان لدعوات الحل الودي والسلمي لقضية الحدود، وذذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم الخميس.يأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، أن الحدود بين السودان وإثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق وإنما زعمت إثيوبيا ذلك.