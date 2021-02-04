عرض الطفل ضحية الاعتداء الجنسي بأكتوبر على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الخميس، عرض طفل على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه وبيان تعرضه للاعتداء الجنسي على يد قهوجي من عدمه.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر، من مبيض محارة يتهم فيه قهوجي بالتعدى على نجله 6 سنوات جنسيا، فانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة.وتبين استدراج المتهم، للطفل المجني عليه داخل حديقه وتعدى عليه جنسيا، ثم ترك الطفل ولاذا هاربا، وهرع الطفل لمنزل أسرته وأبلغهم بالواقعة، وقام الأب بحرق نجله تعذيبا له لعدم مقاومته للمتهم.وتمكنت القوات من ضبط المتهم بهتك عرض الطفل، وبمواجهته اعتراف بارتكاب الواقعة، وضبط الأب المتهم بتعذيب نجله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.