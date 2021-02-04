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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ورشة عمل بجامعة قناة السويس تناقش رؤى مستقبلية ما بعد كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:40 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس، ثامن ورش العمل التي ستقام إلكترونيا على برنامج ميكروسوفت تيمز، السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا.

يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر شباب الباحثين الثامن - "رؤى مستقبلية.... ما بعد جائحة كورونا" والذي يقام إلكترونيا، تحت رعاية الدكتور أحمد ذكى حسين متولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر)، وإشراف تنفيذي للدكتور تامر حسنين حامد - مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين.

تقام الورشة تحت عنوان التصنيف الدولي لجامعة قناة السويس وفوائده للباحثين ويحاضر بها الدكتورة سحر أحمد الشطوري القائم بأعمال مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

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