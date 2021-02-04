رئيس «سياحة النواب» تطالب بمناهضة حرق الأسعار: «بقينا مقصد رخيص»

أشادت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمجهودات وزارة السياحة، مطالبة ببذل مزيد من الجهد للاستغلال الأمثل لمبادرة البنك المركزي، مطالبة بقوانين لمناهضة حرق الأسعار، متابعة "ليس من المعقول بقينا مقصد رخيص 14 دولار إقامه كاملة، ده مينفعش، لازم مزيد من الرقابة على الكيانات غير المرخصة في القطاع السياحي".وطالبت علي، في تعقيبها على بيان وزير السياحة والآثار خالد العناني، في الجلسة العامة اليوم بحملة توعوية لضمان الاستغلال الأمثل للسياح، منذ بداية التعليم الأساسي لنكون بعيد عن الشد والجذب الذي يحدث من البائعين.وأبدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قلقها من النمو في القطاع السياحي في الدول العربية، مستطردة: "لازم يبقى فيه ميزة تنافسية للسوق المصري"، مطالبة بتوضيح رؤية الوزارة بشأن السياحة الثقافيه والمراكب النيلية التي تئن اليوم بسبب الكساد.