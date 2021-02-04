جورجيا تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الخميس تسجيل 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 260 ألفا و480 حالة.وقالت وزارة الصحة في بيان نقلته صحيفة (جورجيا توداي) على موقعها الإلكتروني إن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 251 ألفا و748 حالة بعد تسجيل 671 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات بلغت 3240 حالة عقب تسجيل 19 وفاة جديدة منذ أمس، بينما اقتربت حصيلة الحالات النشطة في البلاد إلى 6 آلاف حالة.