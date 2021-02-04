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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 108 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات بمصنع غير مرخص بالقليوبية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:37 م
ضبط كمامات مجهولة
ضبط كمامات مجهولة
كتب صلاح حسنى
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شنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية حملة على بعض المنشآت غير المرخصة ومحلات بيع المواد التموينية، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع انتاج مستلزمات طبية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.

و تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد احمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط مصنع لإنتاج مستلزمات طبية بدون ترخيص عثر به على (108 ألف قطعة كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي، ومستلزمات إنتاج عبارة عن 2،43 طن أقمشة غير منسوجة، ودعامة، وفلتر، وأستك، أدوات وأجزاء التصنيع) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق

كما تم ضبط 264 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة لسلع الغذائية بدون ترخيص، تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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