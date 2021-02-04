محافظ القاهرة يتفقد تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بـ«صلاح سالم»

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير والتجميل الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء، واللاند سكيب والإنارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم.وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خاصة، وأن هذه المنطقة هي أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه حول التمثال الأثري الذى يتوسط الجزيرة الوسطى.من جهته أشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة، إلى أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، تتضمن استخدام الإضاءة الحديثة في إبراز أعمال التشجير.