موسكو: عودة 56 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 56 لاجئًا (منهم 17 امرأة و28 طفلًا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الخميس أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى عودة 510 نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.