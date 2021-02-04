بسبب «الئائبات الشابات».. جبالي يأمر بحذف كلمات النواب الأجنبية

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف أي عبارات أجنبية وردت في كلمات النواب.وقال رئيس المجلس: "تحذف كل العبارات التي وردت بأي لغة أجنبية إلا المصطلحات العلمية أو أسماء الشخصيات، أما فيما عدا ذلك تحذف أي عبارات"، جاء ذلك تعقيبا على ورود بعض العبارات الاجنبية بكلمات بعض النواب وخاصة الشابات منهن.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة جبالي وللتعقيب علي بيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.