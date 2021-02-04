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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع درجة الاستعداد في شمال سيناء لمواجهة موجة الطقس السيئ

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:33 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لسقوط أمطار على شمال سيناء.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة.

وبدوره، أعلن أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العملياتن عن استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.

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