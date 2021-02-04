إحالة سائق تحرش بفتاة وحاول خطفها بالتجمع للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بإحالة سائق للمحاكمة، لاتهامه بمحاولة اختطاف فتاة تحت تهديد السلاح الأبيض للتعدى عليها بمنطقة التجمع.وذكر قرار الإحالة أقوال الفتاة التى أكدت محاولة السائق خطفها، وأنها استقلت معه سيارته، وهددها بسلاح أبيض محاولا التحرش بها واصطحابها لمكان مجهول لكنها استغاثت مما أجبره على إيقاف السيارة وتركها.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من فتاة، تتهم سائقًا بمحاولة خطفها للتعدي، عليها وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.