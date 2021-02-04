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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية لا تستبعد موجة رابعة من كورونا الشهر المقبل

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:32 م
يون تيه
يون تيه
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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية رسميا احتمالية حدوث موجة رابعة من فيروس (كورونا) في مارس المقبل بسبب السلالات المتحورة الجديدة شديدة العدوى.

وأوضح يون تيه هو المسئول بوكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن هناك مخاوف من حدوث موجة جديدة من (كورونا) خلال الشهر القادم، وقال إن السلطات الصحية والخبراء لا يستطيعون تماما استبعاد احتمال حدوث موجة جديدة من كورونا، مؤكدا ضرورة الاستعداد لها.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بسلالات كورونا المتحورة الجديدة 39 إصابة حتى أمس الأربعاء.

ومن بين الإصابات بالسلالات المتحورة، سجلت كوريا الجنوبية 4 إصابات لسوريين بسبب مخالطتهم لقريب سوري خاضع للعزل الذاتي كأول إصابة جماعية بسلالة كورونا المتحورة الجديدة، مما يثير مخاوف من انتقال سلالة كورونا المتحورة إلى المجتمع المحلي.

وذكرت السلطات الصحية أن الشخص السوري وصل من الإمارات العربية المتحدة إلى كوريا الجنوبية يوم 25 ديسمبر العام الماضي، وجاءت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بي.سي.آي الذي خضع له في أعقاب الوصول، سلبية، غير أن الاختبار الآخر الذي أجري قبل يوم واحد من رفع العزل الذاتي، ثبت أن نتيجته إيجابية، لكن بعض أفراد عائلته وأقاربه زاروا منزله أثناء خضوعه للعزل الذاتي، مما أدى إلى انتقال العدوى إلى 38 سوريا حتى يوم 29 يناير الماضي، منهم 4 أشخاص تم تأكيد إصابتهم بسلالة كورونا البريطانية.

وتعتقد السلطات الصحية بأن هناك احتمالا كبيرا في إصابة 34 سوريا آخرين بسلالة كورونا المتحورة، إذ أن مزيدا من التحاليل تُجري حاليا.

وأشار يون إلى أن المشاركة المنخفضة في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي على خلفية بدء برنامج التطعيم ضد كورونا في وقت قريب، يعتبر عنصرا آخرا يؤدي إلى حدوث الموجة الرابعة من كورونا، فضلا عن سلالات كورونا المتحورة الجديدة.

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