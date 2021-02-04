«معيط»: اتخذنا إجراءات لأول مرة ستؤدي إلى كسب ثقة العالم في الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة اتخذت إجراءات جديدة لتحسين عمر الدين، تمثلت في إصدار سندات تصل مدتها إلى 40 عامًا بقيمة 500 مليون دولار.وأوضح «معيط»، خلال اجتماع لجنة الخطة والموزنة في مجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، أمس الأربعاء، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي الماضي للحد من زيادة الدين العام، أن هذا الإجراء الذي تتخذه الوزارة لأول مرة، ستؤدي إلى كسب ثقة العالم في الاقتصاد المصري.ولفت وزير المالية إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 87.5%، فى حين أنه تبلغ تلك النسبة فى البرازيل نحو 101.4% والهند 89.3% وجنوب أفريقيا 78.8%.