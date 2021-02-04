أمطار غزيرة على جميع مدن وقرى البحيرة

تشهد محافظة البحيرة الآن موجة من الطقس السيئ مصحوبة بأمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ خلال الأيام القليلة المقبلة.وشدد المحافظ على انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب أكثر من 1115 معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.وأشار المحافظ إلى إخلاء المواطنين بالمناطق المنخفضة بنطاق المحافظة وخاصة بمنطقة قرية عفونة بوادى النطرون ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، مؤكدا على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.