القاهرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

رفعت محافظة القاهرة درجة الاستعداد للطوارئ تأهبًا لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.وأعلنت محافظة القاهرة عن انتشار شفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.كما تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.